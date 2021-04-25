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25 апреля 2021 г.

Указ главы Карачаево-Черкесской Республики от 23 апреля 2021 года № 87 "О внесении изменений в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 23 апреля 2021 г.
Опубликован 25 апреля 2021 г.
Вступает в силу 23 апреля 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Карачаево-Черкесской Республики от 17 марта 2020 года № 51 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Главы Карачаево-Черкесской Республики от 27.03.2020 № 68, от 28.03.2020 № 69, от 28.03.2020 № 70, от 30.03.2020 № 71, от 04.04.2020 № 77. от 08.04.2020 № 82, от 29.04.2020 № 96, от 06.05.2020 № 105, от 11.05.2020 № 106, от 18.05.2020 № 109, от 25.05.2020 № 115, от 01.06.2020 № 126, от 08.06.2020 № 138, от 15.06.2020 № 141. от 22.06.2020 № 145, от 03.07.2020 № 156, от 06.07.2020 № 159, от 15.07.2020 № 167, от 17.07.2020 № 172, от 27.07.2020 № 185, от 10.08.2020 № 192, от 13.08.2020 № 202, от 24.08.2020 № 206, от 07.09.2020 № 224, от 21.09.2020 № 243, от 05.10.2020 № 249, от 16.10.2020 № 254, от 29.10.2020 № 266, от 30.10.2020 № 269, от 15.11.2020 № 281, от 25.11.2020 № 291, от 07.12.2020 № 294, от 24.12.2020 № 303, от 10.01.2021 № 1, от 22.01.2021 № 7, от 29.01.2021 № 15, от 08.02.2021 № 17, от 12.02.2021 № 19, от 19.02.2021 № 25, от 05.03.2021 № 43, от 18.03.2021 № 61) следующие изменения:

1.1. Подпункт 15.4. пункта 15 изложить в следующей редакции:

"15.4. Обеспечить обработку и направление ответов на обращения граждан, поступающие на телефоны круглосуточной "горячей линии" по вопросам здравоохранения - 8 (8782)-22-44-83, 8-800-201-26-70.".

1.2. Абзац второй пункта 18 изложить в следующей редакции:

"организовать и обеспечить круглосуточную работу телефонов "горячей линии" по вопросам здравоохранения (8-800-201-26-70);".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Р.Б.Темрезов



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