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25 апреля 2021 г.

Постановление губернатора Пензенской области от 23 апреля 2021 года № 71 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27

Руководствуясь постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" (с последующими изменениями), Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области от 21.04.2021 № 58-00-05/8-2774-2021, постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 постановления:

1.1.1. в абзаце первом слова "по 30.04.2021 включительно" заменить словами "по 31.05.2021 включительно";

1.1.2. подпункт 3.11.6.2 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области О.В.Мельниченко



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