При пожаре в больнице Багдада погибли 82 человека

Как минимум 82 человека погибли, 110 человек пострадали в ходе крупного пожара в больнице Ибн аль-Хатыб на юго-востоке Багдада. Такие данные огласил официальный представитель МВД Ирака генерал-майор Халед аль-Михн, сообщает ТАСС.

Среди погибших есть как пациенты, так и персонал медицинского учреждения. Некоторые пострадавшие находятся в настоящий момент в критическом состоянии.

Напомним, пожар в багдадской больнице произошел в субботу вечером после взрыва в помещении, где хранились кислородные баллоны. Взрыв произошел на втором этаже двухэтажного здания больницы в отделении реанимации для больных с тяжелыми легочными заболеваниями.

После взрыва и последовавшего за ним пожара в больнице началась паника, из огня удалось вывести более 200 человек. В результате пожара здание больницы выгорело практически полностью.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми приказал провести тщательное расследование трагедии, по всей стране объявлен трехдневный траур.