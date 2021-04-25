В Москве выпало рекордное количество осадков

За сутки 24 апреля в Москве выпало 17 мм осадков. Это стало новым рекордом для этого дня, сообщает Метеобюро Москвы и области.

Как напомнили метеорологи, предыдущий рекорд 24 апреля принадлежит 1891 году, он составлял 12,1 мм.

Много осадков выпало и в Подмосковье. В Серпухове 24 апреля выпало 19 мм (прежний рекорд 8,9 мм наблюдался в 1969 году), в Кашире - 27 мм (предыдущий рекорд 9,6 мм зафиксирован в 1990 году), в Дмитрове - 20 мм, что тоже стало рекордом для этого дня (ранее рекорд со значением 11,1 мм принадлежал 1969 году). На сильные дожди отреагировали реки Подмосковья, местами наблюдался дождевой паводок.

Напомним, в апреле текущего года это третий метеорологический рекорд. Первые два были по рекордам максимальной температуры.