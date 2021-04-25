В Омске загорелись три частных дома

Крупный пожар произошел в Ленинском округе Омска: на улице 4-ая Путевая загорелись сразу три частных дома.

- Сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану в 15 часов 11 минут, - сообщили в ГУ МЧС России по Омской области. - По прибытии подразделений к месту вызова установлено, что горят три частных дома. В тушении пожара задействованы 11 пожарных автомобилей, 56 человек личного состава.

По предварительным данным, сначала загорелся один дом. Но из-за сухой и ветреной погоды огонь быстро перекинулся на соседние строения. Площадь пожара составляет около 500 квадратных метров.

В настоящее время пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет.