В Петербурге отца обвинили в смерти двухлетней дочери при пожаре

В Петербурге 31-летнему мужчине предъявили обвинение в гибели двухлетней дочери. Местный житель оставил ребенка в квартире и ушел по своим делам, в это время в доме произошел пожар и ребенок скончался, считают в Следственном комитете по Северной столице.

Во время ЧП в квартире также находилась старшая дочка, ей четыре года. Она выжила, но была госпитализирована в тяжелом состоянии. По предварительным данным, загорелась бытовая техника. О мужчине известно, что он работает грузчиком в магазине, в поле зрения сотрудников правоохранительных органов ранее не попадал.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям - "Причинение смерти по неосторожности", "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Оставление в опасности".