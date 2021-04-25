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25.04.2021 11:09
Рубрика: Происшествия

В Петербурге отца обвинили в смерти двухлетней дочери при пожаре

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге 31-летнему мужчине предъявили обвинение в гибели двухлетней дочери. Местный житель оставил ребенка в квартире и ушел по своим делам, в это время в доме произошел пожар и ребенок скончался, считают в Следственном комитете по Северной столице.

В Свердловской области при пожаре в общежитии погиб ребенок

Во время ЧП в квартире также находилась старшая дочка, ей четыре года. Она выжила, но была госпитализирована в тяжелом состоянии. По предварительным данным, загорелась бытовая техника. О мужчине известно, что он работает грузчиком в магазине, в поле зрения сотрудников правоохранительных органов ранее не попадал.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям - "Причинение смерти по неосторожности", "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Оставление в опасности".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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