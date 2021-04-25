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25.04.2021 13:05
Рубрика: Общество

Астраханка выиграла миллион рублей за рецепты гигантской еды в TikTok

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)

Жительница Астрахани Камилла Дмитриева - ведущая фуд-блога, в котором она поражает своих подписчиков приготовлением еды гигантских размеров, победила в ТВ-шоу "ТикТок Талант" и выиграла один миллион рублей.

Фото: iStock
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- Спасибо каждому, кто меня поддержал, кто голосовал, я вас просто обожаю! Я еще пока не переварила, мы всю ночь не спали, - сообщила Камилла в своем Instagram-аккаунте после звездного эфира.

Камилла - юрист по профессии, она рассказала Ларисе Гузеевой и Диме Билану, которые вели шоу, что открыла блог в TikTok накануне пандемии, после того, как потеряла работу.

Видео астраханки быстро набрали популярность. Сейчас у Камиллы боле девяти миллионов подписчиков, по числу которых она заняла первое место среди российских титокеров в футдематике.

Несмотря на аномальные размеры приготовленных ею блюд, у девушки идеальная фигура. По словам блогера, кулинарными изысками она угощает весь свой район.

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