Постановление правительства Тюменской области от 23 апреля 2021 года № 230-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1. В пунктах 3, 6, 8, 14, 15 слова "25 апреля" заменить словами "23 мая".

2. В пункте 4:

2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

"4. Обязать граждан Российской Федерации, прибывающих из зарубежных стран на территорию Российской Федерации (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения), в соответствии с требованиями постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19":".

2.2. Дополнить подпунктами 4.4, 4.5 следующего содержания:

"4.4. прибывающим до 1 мая 2021 года включительно из Турецкой Республики и Объединенной Республики Танзания на территорию Российской Федерации в дополнение к требованиям, изложенным в подпункте 4.2 настоящего пункта, необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию Российской Федерации с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/1). Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток;

4.5. прибывающим после 1 мая 2021 года из зарубежных стран на территорию Российской Федерации в дополнение к требованиям, изложенным в подпункте 4.2 настоящего пункта, необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию Российской Федерации с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/1). Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток.".

3. Пункт 16 дополнить словами ", с 26 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года, с 1 мая 2021 года по 14 мая 2021 года, с 15 мая 2021 года по 23 мая 2021 года".

Губернатор области А.В.Моор







