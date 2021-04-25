Постановление правительства Тюменской области от 23 апреля 2021 года № 230-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

Новости

В "Артеке" стартовала смена "Салют, Победа!" 14:08
ВМС Индонезии обнаружили пропавшую подводную лодку: Все моряки погибли 14:02
Умерла актриса из "Курсантов" Людмила Сичкарева 14:00
Фото: В астраханских степях стартовал ралли-рейд "Золото Кагана" 14:00
Полиция Москвы опровергла данные о массовой драке фанатов 13:52
Земан: Установлена связь торговца оружием Гебрева со взрывами во Врбетице 13:48
США и НАТО начали вывод войск с ряда баз в Афганистане 13:44
При пожаре в больнице Багдада погибли 82 человека 13:32
Земан: К взрывам в Врбетице могло привести неосторожное обращение с боеприпасами 13:07
NYT: Болгарский торговец оружием признался в хранении боеприпасов в Врбетице 12:39
В Москве фанаты ЦСКА и "Спартака" устроили массовую драку 12:23
Президент Армении принял отставку правительства 11:52
Оперштаб: Еще 1339 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:26
Майские каникулы спровоцировали рост цен на турпутевки в Сибири 11:20
Войска вернулись в пункты дисклокации после учений в Арктике 10:46
Эксперты назвали самые выгодные вакансии для студентов 10:31
Затонувшая в Индонезии подлодка с 53 военными на борту объявлена погибшей 10:13
Премьер Армении объявил о своей отставке 10:05
В Германии призвали закрыть тему с Украиной ради сближения с Россией 09:57
Вильфанд назвал регионы, куда придет аномальное тепло 09:44
Мясников назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя 09:37
В Крыму пункты вакцинации от COVID-19 будут работать с 1 по 11 мая 09:04
Названы десять продуктов для продления молодости 08:57
Около 400 тысяч пенсионеров в Москве сделали прививки от коронавируса 08:56
Усман защитил титул чемпиона UFC, нокаутировав Масвидаля 08:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
25 апреля 2021 г.

Постановление правительства Тюменской области от 23 апреля 2021 года № 230-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

Дата подписания 23 апреля 2021 г.
Опубликован 25 апреля 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года № 120-п "О введении режима повышенной готовности"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1. В пунктах 3, 6, 8, 14, 15 слова "25 апреля" заменить словами "23 мая".

2. В пункте 4:

2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

"4. Обязать граждан Российской Федерации, прибывающих из зарубежных стран на территорию Российской Федерации (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения), в соответствии с требованиями постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19":".

2.2. Дополнить подпунктами 4.4, 4.5 следующего содержания:

"4.4. прибывающим до 1 мая 2021 года включительно из Турецкой Республики и Объединенной Республики Танзания на территорию Российской Федерации в дополнение к требованиям, изложенным в подпункте 4.2 настоящего пункта, необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию Российской Федерации с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/1). Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток;

4.5. прибывающим после 1 мая 2021 года из зарубежных стран на территорию Российской Федерации в дополнение к требованиям, изложенным в подпункте 4.2 настоящего пункта, необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию Российской Федерации с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/1). Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток.".

3. Пункт 16 дополнить словами ", с 26 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года, с 1 мая 2021 года по 14 мая 2021 года, с 15 мая 2021 года по 23 мая 2021 года".

Губернатор области А.В.Моор



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией