Умер известный французский актер Ив Ранье

Французский актер театра, кино и ТВ, режиссер, сценарист, продюсер, певец и артист дубляжа Ив Ранье скончался 24 апреля в своем доме в Нёйи-сюр-Сен, на западе Парижа, в возрасте 78 лет.

Причиной его смерти стал сердечный приступ, сообщает TdG со ссылкой на подтверждение вдовы.

Ранье родился в 1942 году в Швейцарии, в Берне, отец - французский актер, мать - англичанка.

Карьеру в кино начал в 1961-м - с "Графа Монте-Кристо" Отана-Лари. Первый успех - в 1965-м, "Белфегор - призрак Лувра" Клода Барма. Самая известная роль - комиссар Мулен в одноименном сериале, выходившем с 1976 по 2008 год. При этом шоу неоднократно упрекали в том, что его главный герой чрезмерно брутален и жесток.

Среди других работ - "Фигаро - здесь, Фигаро - там", "Распутницы", "Приключения трупа", "Между ангелом и бесом", "Неукротимый".

В 80-х Ранье состоял в отношениях с американской актрисой Голди Хоун, до того, как она встретила Курта Рассела.