Новости

Умерла легендарная итальянская певица и актриса Мильва 14:36
Соратник Тупака, рэпер Shock G найден мертвым в отеле во Флориде 14:31
Режиссер "Муми-троллей" и "Наруто" Осаму Кобаяси умер в 57 лет 14:26
"Золотая малина": названы худшие фильмы, актеры и актрисы года 14:17
Умерла актриса из "Курсантов" Людмила Сичкарева 14:00

Умер известный французский актер Ив Ранье

Новости
    25.04.2021, 14:40
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Французский актер театра, кино и ТВ, режиссер, сценарист, продюсер, певец и артист дубляжа Ив Ранье скончался 24 апреля в своем доме в Нёйи-сюр-Сен, на западе Парижа, в возрасте 78 лет.

Причиной его смерти стал сердечный приступ, сообщает TdG со ссылкой на подтверждение вдовы.

Ранье родился в 1942 году в Швейцарии, в Берне, отец - французский актер, мать - англичанка.

Карьеру в кино начал в 1961-м - с "Графа Монте-Кристо" Отана-Лари. Первый успех - в 1965-м, "Белфегор - призрак Лувра" Клода Барма. Самая известная роль - комиссар Мулен в одноименном сериале, выходившем с 1976 по 2008 год. При этом шоу неоднократно упрекали в том, что его главный герой чрезмерно брутален и жесток.

Среди других работ - "Фигаро - здесь, Фигаро - там", "Распутницы", "Приключения трупа", "Между ангелом и бесом", "Неукротимый".

В 80-х Ранье состоял в отношениях с американской актрисой Голди Хоун, до того, как она встретила Курта Рассела.

Новости

Marvel выпустит четвертую часть "Капитана Америки" с новым героем 24.04.2021
Умер создатель "Человека-паука" и "Баек из склепа" Чарльз Фрайс 24.04.2021
Появились подробности о сериале во вселенной "Джона Уика" 24.04.2021
Серия фильмов "Пила" обзаведется телесериалом 24.04.2021
⧣ утраты
Фото: youtube.com/ Tom Roller
Умер фронтмен культовой группы Bay City Rollers Лес Маккьюэн 23.04.2021
Умер актер из "Зловещих мертвецов" Тимоти Патрик Куилл 23.04.2021
Умер советский актер Оразмурад Гуммадов 22.04.2021
⧣ Франция
Фото: youtube.com
Вышел трейлер фантастического триллера Александра Ажа "Кислород" 22.04.2021
Вышел трейлер мюзикла Каракаса с Драйвером и Котийяр 19.04.2021
Хью Джекман и Лора Дерн снимутся в новой драме режиссера "Отца" 15.04.2021
⧣ европейское кино
Фото: kino-teatr.ru
Умерла актриса из сериала "Ставка больше, чем жизнь" Веслава Мазуркевич 21.04.2021
Вышел русский трейлер постапокалиптического сериала "Анна" 19.04.2021
Умерла легенда венгерского кино, актриса Мари Тёрёчик 16.04.2021