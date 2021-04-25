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Умерла актриса из "Курсантов" Людмила Сичкарева

Новости
    25.04.2021, 14:00
Текст:   Олег Усков

Советская, российская актриса театра и ТВ Людмила Сичкарева скончалась 24 апреля в возрасте 82 лет.

Информация об этом появилась на портале Кино-Театр.ру.

Сичкарева родилась 6 сентября 1937 года в Алма-Ате, Казахская ССР. В 1961-м завершила обучение и получила театральное образование, окончив студию при Красноярском драматическом театре имени Пушкина. Той самой, где учился Иннокентий Смоктуновский.

Карьеру начала в Новокузнецком драматическом театре, далее - Смоленский академического драматического театра. Массовому зрителю знакома по сериалу с Андреем Чадовым и Еленой Яковлевой "Курсанты".

В 1991-м получила звание заслуженной артистки РСФСР, в 2006-м - народной РФ.

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