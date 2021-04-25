Умерла легендарная итальянская певица и актриса Мильва

Итальянская певица, актриса и телеведущая Мария Ильва Биолкати, более известная как Мильва, скончалась 23 апреля в Милане в возрасте 81 года.

Об этом сообщает La Rebubblica со ссылкой на представителей похоронного бюро Милана. Прощание с легендой состоится 27 апреля. Похороны пройдут исключительно частным порядком.

Биолкати родилась в 1939 году в итальянской провинции Феррара. В 1959-м, обойдя более семи тысяч участников, стала победителем конкурса молодых вокалистов, на следующий год записав свой дебютный сингл - с песней Эдит Пиаф, а в 1961-м вышла на сцену в Сан-Ремо. В том же году - первый альбом (из восьмидесяти, не считая сборников).

Всего в репертуаре Мильвы было не менее 1200 песен на множестве языков, вплоть до японского и корейского. Их диапазон безграничен: диско, опера, джаз, италопоп, так далее. Несколько альбомов записала с Вангелисом, работала с Джеймсом Ластом, Эннио Морриконе, Франко Баттиато.

На экранах начала появляться с 1962-го. В частности, русский зритель помнит ее по картинам "Красота Ипполиты", "Улица зеркал", "Мой зять убил мою сестру", "Если ты где-нибудь есть…", "Целлулоид".