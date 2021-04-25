Ушаков объяснил участие Путина в саммите по климату

Президент России Владимир Путин лично принял участие в организованном США саммите по вопросам климата, чтобы показать заинтересованность Москвы в решении этой проблемы, с которой нужно справляться сообща.

В программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" помощник президента Юрий Ушаков ответил на вопрос, можно ли считать участие Владимира Путина в этом мероприятии шагом навстречу США. Это можно расценивать, "как нашу большую заинтересованность, чтобы климатические проблемы разрешались", пояснил Ушаков.

Климатические проблемы разрешить можно только сообща, "поэтому мы обязательно в таких мероприятиях принимаем участие, во всех", отметил помощник российского лидера.

Напомним, саммит прошел в онлайн-формате 22-23 апреля. В нем приняли участие лидеры 40 стран.