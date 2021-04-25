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25.04.2021 20:57
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах менее 350 военнослужащих болеют коронавирусом

Текст: Юрий Гаврилов

В воскресенье, 25 апреля, Минобороны РФ сообщило, что в Вооруженных силах добровольно привились от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V" почти 660,7 тысячи человек.

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Постоянно растет и число людей, вылечившихся от смертельно опасной инфекции. Эта тенденция в армии и на флоте сохраняется уже много месяцев.

По данным, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте ведомства, только за последние сутки в Вооруженных силах после лечения выздоровели 23 военнослужащих. А общее количество людей, избавившихся от опасной инфекции, достигло в армии и на флоте 32 869 человек. Кроме того, более 114 тысяч представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и карантина сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 347 военнослужащих, у которых результаты тестирования на коронавирус оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 195 пациентов лежат в военных госпиталях, 149 - изолированы на дому. Трое лечатся в гражданских больницах и клиниках.

Эти цифры ежедневно сокращаются. Они подтверждают важную тенденцию: заболевание в армии постоянно идет на спад. Причем, у абсолютного большинства инфицированных коронавирусом болезнь проходит бессимптомно. Тяжелых больных нет. Лишь у двоих инфицированных коронавирусом диагностирована средняя тяжесть заболевания.

Среди сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 20 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 86 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 764 человека, 183 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи: от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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