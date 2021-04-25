Захарова призвала Прагу рассказать, что хранилось на складах в Врбетице

Прага должна рассказать мировому сообществу о том, что именно хранилось на складах в Врбетице. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это тот самый вопрос, на который мировое сообщество должно получить ответ от Праги, - что же там (на складах в Врбетице - прим. "РГ") хранилось", - сказала дипломат в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее Захарова уже заявляла, что власти Чехии должны разобраться в событиях во Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы на складах с боеприпасами, и поделиться итогами расследования с общественностью.

Напомним, правительство Чехии пошло на обострение отношений с РФ, обвинив Москву в том, что она якобы причастна ко взрывам в Врбетице. Под этим предлогом Чехия выслала 18 российских дипломатов. Российская сторона назвала подобные обвинения бездоказательными и объявила "персонами нон грата" 20 сотрудников посольства Чехии в РФ.