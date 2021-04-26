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Актер Анатолий Салимоненко найден мертвым в своей квартире

Новости
    26.04.2021, 15:37
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Скончался заслуженный артист РСФСР, актер театра, кино и ТВ Анатолий Салимоненко.

Как передает РЕН ТВ, тело Салимоненко было найдено в его московской квартире.

По предварительным данным, смерть артиста наступила в силу естественных причин.

Анатолий Салимоненко родился 30 марта 1941 года. Окончил Школу-студию МХАТ, с 1966-го работал в Московском ТЮЗе.

На экранах - с того же года: "Декабрь, 1941", капитан Дрозд в "Сердце друга", "Весна поет" - Юрий, главная роль), "Гуля Королева", главные роли в "Причале" и военной ленте "Где 042?", "Аэропорт со служебного входа", "Размах крыльев", "Поэма о крыльях", "Трагедия в стиле рок", "Фитиль" - всего порядка тридцати проектов.

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