Британия внесла в антикоррупционный список 14 россиян

Власти Великобритании ввели новые международные антикоррупционные санкции против ряда граждан РФ. В "черный список" попали 14 россиян. Им запрещен въезд в Соединенное Королевство, а их активы замораживаются. За нарушение финансовых санкций, как отмечается на сайте правительства Британии, может последовать уголовное преследование и лишение свободы на срок до семи лет.

В заявлении Форин-оффиса говорится, что ограничительные меры в отношении указанных лиц вводятся за "хищение суммы, эквивалентной 230 миллионам долларов госсредств РФ", совершенное посредством мошеннической схемы с возвратом налогов в 2007 году. Часть похищенных денег, как утверждается, была выведена за границу.

Помимо россиян в антикоррупционный список были внесены еще шесть человек, граждан других стран. Всего в нем несколько сотен имен.