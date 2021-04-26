Глава МИД ФРГ признал отсутствие альтернативы диалогу с Россией

Путь диалога с Россией является безальтернативным в международной политике. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Это путь, которым мы в ЕС идем. Считаю, этому нет разумной альтернативы", - прокомментировал министр на мероприятии Германского атлантического общества вероятную встречу руководителей РФ и США.

Маас назвал прямой диалог Москвы и Вашингтона "положительным событием", полезным для всего мира, цитирует главу внешнеполитического ведомства ТАСС.

Напомним, дата встречи Владимира Путина и Джо Байдена пока не определена. Идея возникла в ходе разговора двух лидеров по телефону 13 апреля.