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26.04.2021 14:50
Рубрика: Власть

Госдума рассмотрит проекты по новым соцвыплатам после отчета кабмина

Текст: Татьяна Замахина
Госдума уже начала работу с правительством РФ над реализацией Послания президента Федеральному Собранию, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он рассказал, когда планируется начать рассмотрение законопроектов о новых социальных выплатах в ГД.

"Мы постараемся реализовать Послание как можно быстрее и начали работу с правительством", - заявил спикер. Он уточнил, что в общей сложности планируется внести порядка десяти законопроектов, которые коснутся социальных выплат, пособий, больничных листов. Авторами выступят депутаты и сенаторы во главе с самим Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Тема реализации Послания будет обсуждаться 27 апреля в Санкт-Петербурге на заседании Совета законодателей, напомнил Володин. По этому вопросу, отметил он, выступит вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

"Возможно, даже до начала майских праздников будем вносить эти законопроекты, - сообщил председатель ГД. - В мае сразу после отчета правительства начнем рассматривать."

Отметим, что отчет правительства в Госдуме планируется на 12 мая.

Справка "РГ"

О каких выплатах объявил президент в Послании:

- единовременная помощь в 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками, а также с будущими первоклассниками;

- беременным женщинам, которые оказались в сложной материальной ситуации, будет полагаться по 6 тысяч 350 рублей в месяц;

- с 1 июля нынешнего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в неполных семьях, назначат выплату, размер которой в среднем по стране составит 5650 рублей.

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