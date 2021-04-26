Яровая предложила использовать опыт Москвы в сфере цифровизации медицины

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила провести аудит эффективности информационных систем в здравоохранении и поставила в пример Москву, где цифровые платформы ориентированы в первую очередь на удобство пациента.

"Предлагаем рекомендовать правительству РФ провести аудит эффективности информационных систем в сфере здравоохранения и выйти на логику цифровизации, полезной пациенту, и эффективного использования бюджетных средств", - сказала она в понедельник на Совете законодателей РФ​​​.

Среди предложений - "умная" электронная медкарта, передача пациенту результатов анализов в электронной форме, дистанционное оформление больничных листов и так далее. "Речь не идет о создании систем в системе, речь идет о настройке взаимодействия через существующие электронные средства", - подчеркнула Яровая.

По ее мнению, примером для других регионов может послужить столица. "Цифровые платформы, которые использует Москва, ориентированы на удобство пациента и на помощь пациенту", - отметила вице-спикер ГД. "Предлагаем Минздраву данный опыт распространить и в других регионах и провести обучающий семинар с участием Москвы, чтобы созданный интеллектуальный продукт был использован и другими регионами", - добавила она.