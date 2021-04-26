Индекс Мосбиржи умеренно повышается

По данным деловых информагентств, понедельник на Московской бирже отметился умеренным повышением индексов "на противоречивом внешнем фоне". Рублевый индекс к 10:08 (мск) понедельника поднимался на 0,25% - до 3606,02 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,49% - до 1519,22 пункта. Июньский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,12% - до 64,69 доллара за баррель.

Брокерские компании такую информацию воспринимают с оптимизмом, объявляя, что индекс Мосбиржи "переписывает исторические максимумы", "в полушаге от новых рекордов тяжеловесные акции Сбербанка (+0,77%)", акции "Магнита" дорожают на 0,7% после рекомендации по дивидендам, лидируют акции нефтехимических компаний: Оргсинтез-ап (+35%), Оргсинтез-ао (+11%), НКНХ-ао (+11%), НКНХ-ао (+7%).

- После пятничного повышения ставки ЦБ до 5% мы не видели серьезной негативной реакции в ОФЗ - сегодня индекс гособлигаций RGBI растет на 0,04%, - сообщают аналитики.