Исследование: Из-за пандемии шведы стали меньше болеть

За прошлый год в Швеции значительно сократилась заболеваемость инфекционными и респираторными заболеваниями и даже обычным гриппом. Исследователи объясняют этот феномен тем, что в результате пандемии коронавируса изменились ежедневные привычки шведов.

Главный эпидемиолог Шведского агентства общественного здравоохранения Андерс Тегнелл пояснил, что резкое сокращение заболеваний связано с тем, что шведы стали редко путешествовать, а также следовали рекомендациям властей по предотвращению заражения коронавирусом: мыли руки, соблюдали дистанцию, больше находились дома.

Власти отмечают, что чуть ли не в два раза сократилось количество случаев инвазивных стрептококков группы А, на четверть сократилось количество случаев гепатита B и C. Значительно улучшилась статистика по заражению сальмонеллезом, иерсиниозом, кишечной палочкой и гепатитом А.

Между тем, Швеция является второй страной в ЕС по количеству новых случаев заболевания COVID-19 на душу населения. За все время пандемии в Швеции зафиксировано более 938 тысяч случаев коронавируса, умерли 13 923 человека.