Южнокорейца оштрафовали за отказ дать сотрудницам отгул

Южнокорейский суд оштрафовал бывшего генерального директора авиакомпании Asiana Airlines Ким Су Чхона на 1 800 долларов за то, что он не разрешал своим сотрудницам брать так называемый "менструальный отпуск". Как сообщает BBC, руководитель ответил отказом на 138 обращений от 15 стюардесс в 2014 и 2015 годах, чем нарушил закон - ведь в Южной Корее еще с 1953 года женщины имеют право на один отгул в месяц по причине периодических болей.

Похожее законодательство существует с 1947 года и в Японии. Однако им мало кто пользуется, потому что по закону работодатель, как и в Южной Корее, не обязан платить за такой отпуск женщине. А в Индонезии местные жительницы могут рассчитывать сразу на два дня отгула - еще и оплачиваемого. Правда, по данным Международной организации труда, некоторые работодатели недобросовестно следуют этому закону, иногда отпуская сотрудниц только на один день или не отпуская вовсе. Кроме того, как пишет издание Jakarta Post, немногие индонезийки знают, что у них есть право на такой отдых, а потому мало кто им пользуются.

Двухдневный отпуск раз в месяц по причине месячных совсем недавно начали предоставлять жительницам китайской провинции Ляонин. Примеру азиатских стран последовала и Замбия: здесь женщинам также можно раз в месяц брать такой отгул, и если работодатель откажет, то ему грозит судебное разбирательство.

Однако несмотря на все свои очевидные плюсы, подобные меры, по мнению многих экспертов да и самих женщин, сильно вредят прекрасному полу. "Первое, о чем я подумала, это что из-за этого женщинам будет труднее найти работу. Китайские работодатели уже давно рассматривают женщин и их беременность как дорогостоящее бремя. А с отпуском по причине критических дней и вовсе могут начать думать, что прием на работу женщин будет доставлять слишком много хлопот", - цитирует газета South China Morning Post Вей Иран, учительницу из провинции Гуандун. "Если ты скажешь людям, что берешь отпуск из-за месячных, это будет восприниматься, что ты не настолько же хороша, как мужчины", - рассказала телеканалу CNN Юмико Мураками, глава токийского центра Организации экономического сотрудничества и развития.

Некогда закон, который разрешил бы женщинам брать отгул из-за критических дней, хотели принять в Италии. Она должна была стать первой западной страной с подобными правилами. Однако в итоге задумка провалилась, так как, помимо всего прочего, сами итальянки испугались, что работодатели при поиске новых сотрудников станут чаще делать выбор с пользу кандидатов-мужчин.

Вызывает сомнения у экспертов и то, как именно следует регулировать систему таких отпусков. Как работодатель может понять, правда ли его сотрудница нуждается в отгуле или же она недобросовестно пользуется своим правом на такой отдых? Ведь по словам вышеупомянутого директора авиакомпании Asiana Airlines Ким Су Чхона, он отказывал своим работницам потому, что те просили дать лишний выходной как раз ближе к праздничным дням или отпускам.