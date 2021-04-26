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26 апреля 2021 г.

Постановление губернатора Курганской области от 26 апреля 2021 года № 39 "О внесении изменений в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

Дата подписания 26 апреля 2021 г.
Опубликован 26 апреля 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Курганской области от 16 марта 2020 № 12 "О введении режима повышенной готовности"

В целях принятия оперативных мер, направленных на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Курганской области, связанных с возможным возникновением ландшафтных (природных) пожаров и повышением классов природной пожарной опасности в лесах на территории Курганской области, постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) в преамбуле слова "аномальным понижением температуры наружного воздуха" заменить словами "возникновением ландшафтных (природных) пожаров и повышением классов природной пожарной опасности в лесах на территории Курганской области";

2) пункты 17-19 изложить в следующей редакции:

"17. Для проведения в пределах полномочий мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Курганской области, связанных с возможным возникновением ландшафтных (природных) пожаров и повышением классов природной пожарной опасности в лесах на территории Курганской области, привлечь в период с 26 апреля 2021 года по 15 мая 2021 года органы управления, силы и средства Курганской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

18. Органам исполнительной власти Курганской области в пределах полномочий провести в период с 26 апреля 2021 года по 15 мая 2021 года основные мероприятия, предусмотренные подпунктом "б" пункта 28 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", связанные с возможным возникновением ландшафтных (природных) пожаров и повышением классов природной пожарной опасности в лесах на территории Курганской области.

19. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской области в пределах полномочий провести с 26 апреля 2021 года по 15 мая 2021 года основные мероприятия, предусмотренные подпунктом "б" пункта 28 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", связанные с возможным возникновением ландшафтных (природных) пожаров и повышением классов природной пожарной опасности в лесах на территории Курганской области.".

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.М.Шумков



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