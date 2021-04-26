Кузнецова призвала решить проблему оформления седьмого ребенка в паспортах

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России и мать семерых детей Анна Кузнецова направила письмо в МВД с просьбой решить проблему оформления отметки о ребенке в паспорте гражданина РФ для родителей, у которых более шести детей.

"Если вы мой паспорт посмотрите, вы увидите, что он исписан весь там, где должны записываться дети. Седьмого ребенка вписать уже некуда, потому что закончатся строчки. По закону каждое слово нужно писать в одну строчку. И таких строк в паспорте только шесть. Мы направили в МВД письмо, обратились с тем, чтобы помогли нам в законном, установленном порядке разрешить эту коллизию, чтобы все дети были при нас, в том числе и в паспорте", - сказала Анна Кузнецова ТАСС.

При этом многодетная мать добавила: "Даже наш паспорт не готов к тому, что наша семья станет многодетной".