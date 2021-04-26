Лавров: На складах во Врбетице могли нарушаться международные нормы

Хранение боеприпасов во Врбетице, в Чехии могло нарушать ряд международных норм, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, комментарии специалистов свидетельствуют о том, что были нарушены нормы и правила, существующие в ЕС.

"Есть существенные указания на то, что нарушались и международные конвенции, в том числе Оттавская конвенция, запрещающая противопехотные мины, и так называемый договор о торговле оружием, участниками которых, как я понимаю, являются все члены ЕС", - указал Сергей Лавров, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье, 25 апреля, президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением, причиной которого стала резкая эскалация дипотношений Праги и Москвы из-за взрывов боеприпасов на складах у деревни Врбетице в 2014 году. Ранее правительство Чехии пошло на обострение отношений с РФ, бездоказательно обвинив Москву в причастности к взрывам. Под этим предлогом Чехия выслала 18 российских дипломатов, также исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС "Дукованы". В ответ российская сторона объявила "персонами нон грата" 20 сотрудников посольства Чехии в РФ.