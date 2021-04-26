МИД РФ потребовал разъяснений о хранении в Врбетице запрещенных мин

Министерство иностранных дел РФ обратило внимание на публикацию в немецком издании Die Welt, в которой сообщается о хранении в чешской деревне Врбетице "сотен противопехотных мин".

"Эти сведения ставят под сомнение добросовестное выполнение Чехией обязательств в рамках Конвенции о запрещении противопехотных мин (КЗПМ)", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

Ведомство заявило, что ожидает разъяснений на этот счет не только от Праги, но и от Софии и Киева. Ранее сообщалось, что владельцем вооружений в Врбетице мог являться гражданин Болгарии, а само оружие предназначалось якобы для Украины.