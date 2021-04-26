Москалькова получила более 10 300 обращений за первый квартал года

10 323 обращения поступило к федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой за первые три месяца 2021 года. Из них 427 (4 проц.) - коллективные.

В первом квартале прошлого года она получила 7 051 жалобы (+46 проц. ), а за аналогичный период позапрошлого года 8 725 (+18 проц.).

Первое место среди поступивших жалоб уже традиционно занимают обращения в уголовной сфере. На втором месте тоже не первый раз социальный блок (жилье, социальное обеспечение, здравоохранение, трудовые права).

В 2020 году Татьяне Москальковой совместными усилиями с органами государственной власти удалось защитить права 493 713 человек.