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26 апреля 2021 г.

Указ губернатора Нижегородской области от 26 апреля 2021 года № 56 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

Дата подписания 26 апреля 2021 г.
Опубликован 26 апреля 2021 г.
Вступает в силу 26 апреля 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 4.1:

а) в подпункте "а":

абзац первый изложить в следующей редакции:

"а) гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения):";

дополнить абзацами следующего содержания:

"прибывающим до 1 мая 2021 года включительно из Турецкой Республики и Объединенной Республики Танзания на территорию Российской Федерации в дополнение к требованиям, изложенным в абзаце четвертом настоящего подпункта, необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию Российской Федерации с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/1). Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток;

прибывающим после 1 мая 2021 года из зарубежных стран на территорию Российской Федерации в дополнение к требованиям, изложенным в абзаце четвертом настоящего подпункта, необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию Российской Федерации с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/1). Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток.";

б) подпункт "б" исключить.

1.2. Во втором абзаце пункта 4.2 слова "30 апреля" заменить словами "31 мая".

1.3. В пункте 18.1:

а) во втором абзаце в первом предложении слова "офисных работников, а также" исключить; второе предложение исключить;

б) абзац четвертый исключить.

1.4. Пункты 20-21 признать утратившими силу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин



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