Указ губернатора Орловской области от 23 апреля 2021 года № 209 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в подпункт "е" пункта 1 раздела I приложения 1 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:

"е) плановую госпитализацию, проведение медицинских осмотров, плановых приемов, консультаций, осмотров, обследований, исследований, за исключением случаев, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, в медицинских организациях всех форм собственности;";

2) дополнить абзацем следующего содержания:

"Данное ограничение не распространяется на проведение профилактических медицинских осмотров взрослого населения с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.".

2. Настоящий указ вступает в силу с 26 апреля 2021 года.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков







