Памфилова поблагодарила за работу прошлый состав ЦИК

Председатель ЦИК Элла Памфилова выразила благодарность прошлому составу Центризбиркома.

В частности, на встрече с президентом Владимиром Путиным она отметила проделанную работу по созданию динамично развивающейся избирательной системы, которая удобна для избирателей, передает РИА Новости. Глава государства также поблагодарил ЦИК.

Предыдущий состав Центризбиркома провел последнее заседание 24 марта. За пять лет ЦИК вместе с регионами провел более 36 тысяч выборов. В частности, на долю этого состава выпали три федеральные кампании: по выборам в Госдуму в 2016 году, президента в 2018 году и голосование по поправкам в Конституцию в 2020 году.

Новый состав ЦИК собрался 29 марта. Элла Памфилова была вновь избрана председателем Центризбиркома.