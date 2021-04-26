Памфилова рассказала Путину о давлении на членов ЦИК

"Я об этом еще не говорила, но сейчас признаюсь, что на самом деле желающих среди наших оппонентов уж если не сорвать это голосование, то серьезно его дискредитировать, было более чем достаточно", - заявила Памфилова. "То есть работали в довольно непростой среде вплоть до того, что в масштабах всей России пытались оказывать давление на членов комиссий", чтобы они выходили из их состава, не появлялись в дни голосования, не работали, сообщила она. "То есть пытались вообще дестабилизировать работу комиссий", - объяснила глава ЦИК.
Но система крепкая, выдержала, и удалось проголосовать всем желающим - и в тайге, и в тундре, и на море. Добирались на лошадях, на вертолетах, на лодках, "как угодно, - чтобы действительно все, кто желает отдать свой голос, смогли этим воспользоваться", сказала Памфилова.
Глава ЦИК считает очень несправедливым, когда оппоненты и те, кто им помогает, "часто какой-то недоправдой пытаются умалить труд этих замечательных людей" или вообще дискредитировать эту работу.