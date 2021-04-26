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26.04.2021,  
14:52
Текст:  Сергей Птичкин

Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете

Успешно осуществлен новый испытательный пуск на полигоне в Казахстане ракеты российской системы противоракетной обороны. Создание системы ПРО нового поколения близится к завершению.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

"На полигоне "Сары-Шаган" боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы ПРО", - сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. При этом военное ведомство процитировало командира дивизии 1-ой армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил генерал-майора Сергея Грабчука. По его совам, новая противоракета после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.

Как известно, на протяжении последних лет было проведено несколько успешных противоракетных пусков. Как говорят специалисты, летно-конструкторские испытания считаются завершенными после 10 успешных пусков, после чего ракета может быть принята на вооружение.

Еще в июле 2020 года главком ВКС РФ Сергей Суровикин сообщил, что новыми противоракетами планируется усилить систему ПРО Москвы. При этом эффективность системы увеличится в два раза.

Какая именно ракета проходит испытания, официально не сообщается. Но многие эксперты уверены, что речь идет о новейшей ракете "Нудоль". Насколько известно из открытой печати, это название не одной ракеты, а всей опытно-конструкторской разработки, в рамках которой создается новейшая система противоракетной и противоспутниковой обороны нашей страны. Эта ракета войдет в мобильную зенитно-ракетную систему С-500 "Прометей".

Согласно древней мифологии, титан Прометей защищал людей от произвола богов. Его имя как нельзя лучше соответствует назначению С-500 - системы, которая сможет надежно защитить Россию от внешней агрессии тех сил, которые сегодня взяли на себя роль вершителей судеб всего мира.

Сообщалось, что С-500 способна перехватывать все типы летательных аппаратов, в том числе, межконтинентальные баллистические ракеты на конечном участке траектории, а в определенных пределах - и на среднем участке полета. Кроме того, ракета "Нудоль" спокойно достанет космические аппараты, находящиеся на низких орбитах. А именно на них работает значительная часть разведывательных и телекоммуникационных спутников.

Фото: Михаил Киреев \ РИА Новости
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Пуск новой противоракеты, как сообщалось, был осуществлен с территории полигона "Сары-Шаган". Здесь на территории Казахстана еще в середине прошлого века в районе озера Балхаш был построен единственный в Евразии полигон для разработки и испытаний именно противоракетного оружия. После развала СССР он пришел в запустение. В 2017 году по межгосударственному российско-казахстанскому соглашению работы на нем возобновились. Полигон расконсервировали и полностью обновили. Сейчас он входит в состав российского Государственного центрального межвидового полигона "Капустин Яр".

По сложившейся практике с территории полигона "Капустин Яр" в сторону Балхаша пускаются баллистические ракеты-цели. Они перехватываются противоракетами, пущенными с полигона "Сары-Шаган" - там построены специальные шахтные пусковые установки, аналогичные тем, в которых размещаются ракеты ПРО, защищающие Москву.

Особенностью и преимуществом трассы Капустин Яр - Балхаш считается то, что она проходит над континентальной частью бывшего Союза и контролировать полет ракет с помощью чужих разведывательных самолетов невозможно.

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