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26.04.2021 00:29
Рубрика: В мире

По меньшей мере шесть человек погибли в результате ДТП в Джорджии

Текст: Андрей Васильев

В результате ДТП на федеральной автомагистрали в штате Джорджия погибли не менее шести человек. Местная полиция сообщила, что в боковую часть фургона, в котором находились 16 человек, врезался автомобиль, скрывшийся затем с места происшествия.

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Пассажиры были членами группы анонимных алкоголиков, сообщила в воскресенье телеканалу WXIA-TV полиция округа Гвиннетт, который находится примерно в 56 километрах к северо-востоку от центра Атланты. Людей вытаскивали из горящего автомобиля. Шесть человек были объявлены мертвыми на месте происшествия, еще несколько человек были доставлены в больницы Атланты. Один из прохожих получил легкую травму, но отказался госпитализации, уточняет Associated Press.

Сейчас следователи устанавливают причины аварии. Свидетелей попросили позвонить на телефонную линию полиции по расследованию несчастных случаев и сообщить любую информацию о ДТП.

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