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26.04.2021,  
11:46
Текст:  Светлана Цыганкова

Пуск новой ракеты системы ПРО показали на видео

Боевые расчеты войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил РФ успешно выполнили пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО). Это произошло на полигоне Сары-Шаган в Республике Казахстан.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Сам процесс показали на видео. Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ приводит слова командира соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майора Сергея Грабчука, который отметил, что новая противоракета системы ПРО после серии испытаний подтвердила заложенные в ней технические характеристики. Боевые расчеты справились с поставленной задачей и точно поразили условную цель.

Система противоракетной обороны предназначена для защиты территорий России от средств воздушного и космического нападения.

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