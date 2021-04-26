Пуск новой ракеты системы ПРО показали на видео

Боевые расчеты войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил РФ успешно выполнили пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО). Это произошло на полигоне Сары-Шаган в Республике Казахстан.

Сам процесс показали на видео. Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ приводит слова командира соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майора Сергея Грабчука, который отметил, что новая противоракета системы ПРО после серии испытаний подтвердила заложенные в ней технические характеристики. Боевые расчеты справились с поставленной задачей и точно поразили условную цель.

Система противоракетной обороны предназначена для защиты территорий России от средств воздушного и космического нападения.