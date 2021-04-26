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26.04.2021 16:41
Рубрика: Власть

Путин поручил ускорить подготовку поправок о персональных данных

Президент Владимир Путин по итогам совещания поручил правительству ускорить подготовку и внесение изменений в закон о персональных данных, сообщается на сайте Кремля.

Фото: istock
В РФ могут ввести уголовную ответственность за утечки персональных данных

Уточняется, что изменения, о которых идет речь, призваны усилить защиту персональных данных граждан и содействовать развитию отечественных организаций, которые занимаются разработкой программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов.

Ответственным за исполнение поручения назначен председатель правительства Михаил Мишустин. Доклад должен быть представлен до 1 июля этого года.

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