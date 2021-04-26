"Черные банкиры" вывели активы коммерческого банка на миллиард рублей

Бывшие руководители коммерческого банка обокрали свою же бывшую кредитную организацию. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании бывших председателя правления банка и его заместителя.

С сентября 2018-го по январь 2020 года они выводили деньги клиентов, выдавая необеспеченные кредиты подконтрольным физическим лицам. На балансе банка образовался портфель потенциально невозвратных ссуд на общую сумму более 1 миллиарда рублей.

Полицейские провели в Московском регионе более 20 обысков, банкиры взяты под стражу.