В Туле двое мужчин арестованы за стрельбу по детям

Суд отправил в СИЗО двух жителей Тулы, задержанных за стрельбу по детям из страйкбольного автомата, заряженного металлическими шариками. Один из подозреваемых к тому же подрался с полицейским.

Напомним, инцидент произошел вечером 23 апреля на улице Максимовского завода. Молодой человек открыл огонь по компании подростков, двое школьников получили синяки. Полиция приехала мгновенно, но товарищ стрелка сдаваться не захотел и ударил полицейского в лицо. В итоге оба все же были задержаны.

- Возбуждены два уголовных дела: о хулиганстве с применением оружия и применении насилия к представителю власти. Ход расследования взят на контроль председателем СК Александром Бастрыкиным, - рассказала представитель регионального управления ведомства Зинаида Каминская.