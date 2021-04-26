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26.04.2021 14:48
Рубрика: Происшествия

В Туле двое мужчин арестованы за стрельбу по детям

Текст: Антон Валагин (Тула)

Суд отправил в СИЗО двух жителей Тулы, задержанных за стрельбу по детям из страйкбольного автомата, заряженного металлическими шариками. Один из подозреваемых к тому же подрался с полицейским.

В Пятигорске задержали трех участников стрельбы на улице

Напомним, инцидент произошел вечером 23 апреля на улице Максимовского завода. Молодой человек открыл огонь по компании подростков, двое школьников получили синяки. Полиция приехала мгновенно, но товарищ стрелка сдаваться не захотел и ударил полицейского в лицо. В итоге оба все же были задержаны.

- Возбуждены два уголовных дела: о хулиганстве с применением оружия и применении насилия к представителю власти. Ход расследования взят на контроль председателем СК Александром Бастрыкиным, - рассказала представитель регионального управления ведомства Зинаида Каминская.

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