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26.04.2021 12:05
Рубрика: Власть

"Единая Россия" проведет широкое обсуждение предвыборной программы с жителями регионов и экспертами

Текст: Анна Полтавцева

"Единая Россия" проведет широкое обсуждение предвыборной программы с жителями регионов и экспертами. Об этом сообщила пресс-служба Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия". Секретарь Андрей Метельский рассказал:

Фото: Галина Бродская
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"Еще полгода назад, в октябре, "Единая Россия" начала формировать программу на выборах VIII созыва Госдумы РФ. Лидер нашей партии Дмитрий Медведев четко обозначил ориентир - программа должна быть народной. Она должна опираться на предложения жителей, стать выражением их наказов. И сегодня мы можем сказать уверенно: заявленный план исполняется".

По поручению Медведева "Единая Россия" уже в ближайшие дни проведет широкое обсуждение предвыборной программы с жителями регионов и с экспертным сообществом, сказал Метельский: "Стержнем программы станут поручения президента, озвученные в Послании Федеральному Собранию - по развитию социального государства, по газификации, по экологии, культуре и внешней политике. Московское реготделение партии "Единая Россия" начало эту работу, мы к программной дискуссии готовы".

По его словам, исполком МГРО в последнее время уже провел большие преобразования. "Прошлой осенью Московская организация "Единая Россия" впервые провела широкий опрос граждан о параметрах бюджета столицы на 2021 год. Люди обозначили главные приоритеты - по развитию медицины, по решению проблем дольщиков, по дополнительному образованию для детей - и партия через своих депутатов в Мосгордуме внесла в финансовый план Москвы соответствующие коррективы. Мы расширили форматы взаимодействия с корпусом муниципальных депутатов. Так, в начале этого года "Единая Россия" организовала серию встреч депутатов с руководством ключевых департаментов правительства Москвы. Были озвучены сотни локальных проблем, которые волнуют жителей отдельных районов - и многие из них уже решены или находятся в процессе решения".

Такая работа помогла Московскому отделению "Единой России" сформировать "по-настоящему народную программу в преддверии выборов": "И мы готовы ее обсуждать, защищать и - самое главное - реализовать в новом созыве Госдумы", - сказал Андрей Метельский.

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