Лжеюристы выманили у москвички около 1,2 миллиона рублей

Мошенники организовали юридическую фирму в Москве на Сретенском бульваре, где оказывали конфиденциальные услуги богатым клиентам. Вернее, они так себя позиционировали. На самом деле помощи от них было мало.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что 65-летняя жительница столицы обратилась в эту фирму. Ей нужна была юридическая помощь в уголовном преследовании мошенников, которые похитили у нее крупную сумму. Сотрудники фирмы пообещали помочь не только вернуть похищенное, но и получить компенсацию в 4,5 миллиона рублей. Женщина заключила с фирмой договоры и перевела более 1,2 миллиона рублей. Но свои обязательства эти "юристы" не выполнили.

Двоих сотрудников этой фирмы - 30-летнюю жительницу Подмосковья и 32-летнего жителя столицы - задержали сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО. Задержанные взяты под стражу. Еще 10 граждан, работавших без соответствующих договоров, доставили в территориальный отдел полиции.

Следователи предполагают, что на счету лжеюристов еще не менее шести таких мошенничеств.