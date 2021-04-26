Массовой гибелью черепах под Воронежем занялась Генпрокуратура

Генеральная прокуратура РФ поручила прокуратуре Воронежской области проверить сведения о массовой гибели черепах в озере на территории биосферного заповедника.

Напомним, неделю назад в соцсетях появились сообщения о множестве мертвых рептилий на берегу и в воде Черепашьего озера. 18 апреля факт гибели черепах подтвердила администрация заповедника - там рассказали, что Росприроднадзор исследует воду из озера и тела животных для установления причины их гибели. По одной из версий, черепахи погибли из-за сухой и теплой осени - уровень озера понизился и зимой оно промерзло до дна.

- В ходе проверки будут выясняться причины и условия, повлекшие причинение вреда фауне, дана оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит использование особо охраняемой территории, - рассказали в Генпрокуратуре. Там напомнили, что за нарушение режима заповедной территории, повлекшее причинение значительного ущерба, предусмотрена уголовная ответственность по статье 262 УК РФ.

Генпрокуратура взяла результаты проверки под особый контроль.