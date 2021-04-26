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26.04.2021 07:51
Рубрика: Общество

Москвичам пообещали мокрый снег

Текст: Ирина Огилько
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В понедельник, 26 апреля, в столице будет прохладно, но солнечно. А уже во вторник, 27 апреля, снова пойдут дожди, местами с мокрым снегом, рассказали в Метеобюро Москвы и области.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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По данным специалистов, погода в ближайшие три дня будет напоминать мартовскую: ночью заморозки до двух градусов даже в черте мегаполиса, а днем от семи до девяти тепла. И если сегодня будет пусть и прохладная, но все-таки сухая и ясная погода, то уже завтра снова зарядят дожди, а местами они пройдут с мокрым снегом.

Схожая погода будет и в среду, 28 марта. В этот день порывы ветра в столице будут достигать 14-16 метров в секунду. Лишь с четверга, когда на регион начнет влиять теплый атмосферный фронт, начнет теплеть. К пятнице заморозков уже не ожидается, днем воздух прогреется до 15 градусов. Согласно долгосрочному прогнозу, первые выходные мая в Москве будут теплыми, но дождливыми.

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