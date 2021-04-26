На водоемах столицы убрали зимние знаки безопасности

В Москве заменили более 900 знаков безопасности на 250 водоемах. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства. Для предупреждения несчастных случаев вместо информационных щитов "Выход на лед запрещен!" у воды установлены знаки "Купаться запрещено!".

Места установки и количество знаков безопасности подбирают так, чтобы их было видно с любой точки берега. Знаки "Место купания" устанавливают только в разрешенных для купания местах.

Отметим, что перед купальным сезоном московские спасатели несколько раз тщательно обследуют дно водоемов, чтобы исключить риск травматизма горожан из-за случайного мусора, а разрешение на купание в том или ином водоеме выдает Роспотребнадзор после анализа качества воды.