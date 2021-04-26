Поезда задерживаются на Горьковском направлении из-за человека на путях

На станции Реутово Горьковского направления железной дороги поезд сбил человека. Из-за этого задерживаются пригородные электрички в сторону Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании.

По предварительным данным, сбитый человек переходил железнодорожные пути в месте, не предназначенном для перехода. Машинист прибывающего поезда экстренно затормозил, но наезда избежать не удалось. В пресс-службе ЦППК напомнили о том, что переходить железную дорогу нужно только по оборудованным переходам.