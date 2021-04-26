В Калуге почтили память Александра Унтилова

26 апреля глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, городской голова Дмитрий Денисов, депутат городской думы Андрей Иванов, Почетный гражданин Калуги и области Николай Алмазов и председатель городского совета ветеранов Евгений Янкелевич возложили цветы к мемориальной доске в честь Почетного гражданина нашего города, ветерана Великой Отечественной войны Александра Яковлевича Унтилова.

Александр Яковлевич служил в Красной армии с 1939 по 1948 год. Прошел всю войну. Служил сапером в минно-подрывном взводе. Воевал под Козельском, в Сухиничах. Потом были Курск, Украина, Беларусь, Кенигсберг. После ранения в санитарном вагоне был направлен на Дальний Восток. По окончании Великой Отечественной войны был направлен воевать с японцами.

После войны он поступил на работу в Калужское вагонное депо. Долгие годы Александр Яковлевич трудился на благо нашего города, избирался депутатом горсовета. После ухода на пенсию в 1984 году продолжал трудиться в общественных организациях.

Семь лет он был заместителем председателя, а последние годы - председателем городского совета ветеранов.

"Мы собрались сегодня, чтобы почтить память замечательного человека, солдата своей страны, прошедшего три жестоких войны. Не щадя себя, он защищал нашу Родину. Я счастлив, что мне довелось быть с ним знакомым, вместе заниматься патриотическим воспитанием молодежи. Мы всегда будем помнить Александра Яковлевича!", - сказал Андрей Иванов.

Александр Яковлевич внес неоценимый вклад в развитие ветеранского движения, в дело сохранения исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, активно занимался патриотическим воспитанием молодежи.

"В 2019 году мы с коллегами решили, что серия праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, будет начинаться с того, что мы вспомним Александра Яковлевича Унтилова, - рассказал Юрий Моисеев. - Каждый из тех, кто возглавлял городской совет ветеранов, внес достойный вклад в его развитие, но для меня ветеранское движение неразрывно связано с Александром Яковлевичем. Это на самом деле великий человек, лицо эпохи. Он защищал Родину, восстанавливал страну после войны, перенес немало тягот и невзгод, постоянно занимался воспитанием молодого поколения и общественной работой. Он всегда был очень ответственным, добрым и приветливым человеком. Мы обязаны вечно хранить память о нашем замечательном земляке. Желаю всем ветеранам крепкого здоровья, благополучия, счастья и долголетия!"