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26.04.2021 13:09
Рубрика: Общество

В столице заработали выездные бригады вакцинации от COVID-19 еще в трех ТЦ

Текст: Любовь Проценко

В Москве с 26 апреля сделать прививку от коронавируса можно еще в трех торговых центрах - МТК "ЕвроПарк", "Леруа Мерлен" на Киевском шоссе и "Глобус". Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития:

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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"Начиная с сегодняшнего дня, 26 апреля, выездные бригады вакцинации от коронавируса заработают еще в трех торговых центрах. Сделать прививку можно будет во многофункциональном торговом комплексе "ЕвроПарк" на Рублевском шоссе, в строительном гипермаркете "Леруа Мерлен" на Киевском шоссе и в гипермаркете "Глобус" в районе метро Медведково. Вакцинация там проводится бесплатно и без предварительной записи".

Сделать прививку от коронавируса также можно торговых центрах на выездах из Москвы: в торговом комплексе "Садовод" (14-ый км МКАД ул. Верхние поля), гипермаркете "Глобус" (п. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. 61 с. 1), в торгово-развлекательном центре "МЕГА Теплый Стан" (Калужское шоссе, 21-й километр) и в "Леруа Мерлен" (с. Юдино, д. 55д).

График работы выездных бригад во всех популярных общественных местах Москвы опубликован здесь.

В местах работы выездных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины.

Вакцинация занимает около 40 минут: 10-15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. В день первой прививки врач по согласованию с жителем назначает дату для второго этапа вакцинации через 21 день.

Также пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. Москва заключила 112 соглашений с частными медорганизациями, 92 клиники уже начали вакцинировать жителей. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

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