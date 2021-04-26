В Воронеже три человека отравились угарным газом, один погиб

Воронежские следователи выясняют обстоятельства ЧП в многоэтажном доме на улице Ленинградской, где семья отравилась угарным газом.
Инцидент произошел в ночь на 26 апреля. Утром родители обнаружили свою 25-летнюю дочь бездыханной.
- По предварительным данным, смерть наступила от отравления угарным газом. 46-летняя мать погибшей госпитализирована с признаками отравления окисью углерода, тяжесть причиненного здоровью вреда уточняется, - рассказал руководитель отдела СК по Левобережному району Матвей Сладких.
52-летнему отцу девушки медицинская помощь оказана на месте. Следователи работают на месте происшествия.