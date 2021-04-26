Во вторник в Москве перекроют движение из-за подготовки к Параду Победы

В Москве продолжается подготовка ко Дню Победы. В связи с репетицией Парада завтра в центре столицы будут перекрытия дорог. Об этом сообщает телеграмм-канал департамента транспорта Москвы.

По данным дептранса, 27 апреля с 21:00 перекроют несколько улиц в центре - это Тверская (от Маяковской), Моховая, Охотный ряд и другие. Перекрытия продлятся до окончания репетиции парада.

На время перекрытия дорог общественный транспорт будет ходить по измененным и укороченным маршрутам.

Напомним, что новые ограничения в движении будут 29 апреля, 4, 7 и 9 мая.