Ходовые испытания служившего памятником ИС-2 сняли на видео

В Бурятии прошел ходовые испытания тяжелый советский танк ИС-2 "Иосиф Сталин", восстановленный инженерами ремонтного батальона Восточного военного округа. Машина многие годы простояла на постаменте Аллеи славы военного гарнизона Сосновый бор в Улан-Удэ.

Как передает телеканал "Звезда", военные проверили системы жизнеобеспечения машины при различных нагрузках и режимах. На полигоне танк без проблем преодолел несколько сложных искусственных и естественных препятствий.

Все механизмы, органы управления и агрегаты сработали в штатном режиме. По данным местных СМИ, для восстановления "Иосифа Сталина" военным мастерам пришлось решить немало сложных задач. В годы Великой Отечественной войны машина была подбита, горела, из-за чего многие элементы с трудом подвергались реставрации. Плюс за годы простоя большинство деталей проржавело. Старый двигатель оказался не подлежащим восстановлению, инженеры установили другой.

Планируется, что легендарный ИС-2 примет участие в исторической части Парада Победы 9 мая в столице Бурятии.

ИС-2 - вторая модель семейства тяжелых советских танков "Иосиф Сталин". В танковые подразделения машина начала поставляться в 1944 году, став самым мощным и тяжелобронированным танком того периода. Кроме того, машина уникальна тем, что была полностью разработана и построена в годы Великой Отечественной, а не являлась развитием довоенных образцов. ИС-2 могли свободно противостоять немецким "Пантерам" и "Тиграм". Эти советские танки сыграли большую роль в боях 1944-1945 годов, особенно эффективны они оказались при штурме укрепленных позиций и городов.