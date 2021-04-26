На Камчатке корабли ТОФ обезвредили донную мину "противника"

В Камчатском крае корабельная тральная группа соединения охраны водного района вместе с военными инженерами и отрядом по борьбе с диверсионными силами провела плановое учение по обезвреживанию донных мин в Авачинской бухте.

По легенде учения противник выставил минное заграждение на судоходном участке вблизи пункта базирования кораблей. Противодиверсионный катер проекта "Грачонок" обнаружил одну из них на основном фарватере. Специалисты осмотрели опасную находку и оценили ее состояние.

По тревоге два морских тральщика изучили участок акватории бухты Малая Лагерная. Затем, с помощью быстроходных лодок БЛ-680 концы были поданы на берег и тяжелая инженерная техника выбрала трал с миной на береговую линию.

К учению привлекались экипажи шести боевых кораблей и лодок, инженерные машины ИМР и БТС-4, а также дежурная смена диспетчерской службы рейдового поста, сообщили "РГ" в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.