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26.04.2021 05:29
Рубрика: Власть

На Камчатке корабли ТОФ обезвредили донную мину "противника"

Текст: Артем Красиков

В Камчатском крае корабельная тральная группа соединения охраны водного района вместе с военными инженерами и отрядом по борьбе с диверсионными силами провела плановое учение по обезвреживанию донных мин в Авачинской бухте.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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По легенде учения противник выставил минное заграждение на судоходном участке вблизи пункта базирования кораблей. Противодиверсионный катер проекта "Грачонок" обнаружил одну из них на основном фарватере. Специалисты осмотрели опасную находку и оценили ее состояние.

По тревоге два морских тральщика изучили участок акватории бухты Малая Лагерная. Затем, с помощью быстроходных лодок БЛ-680 концы были поданы на берег и тяжелая инженерная техника выбрала трал с миной на береговую линию. 

К учению привлекались экипажи шести боевых кораблей и лодок, инженерные машины ИМР и БТС-4, а также дежурная смена диспетчерской службы рейдового поста, сообщили "РГ" в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

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