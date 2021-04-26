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26.04.2021 10:10
Рубрика: Происшествия

В Бурятии семилетний мальчик утонул в реке

Текст: Дина Непомнящая

В реке Ина у села Юбилейный Республики Бурятия утонул семилетний мальчик. Ребенок находился на льду вместе с товарищем и упал в проталину. По факту ЧП ведется до следственная проверка.

В Златоусте троих детей унесло от берега на отколовшейся льдине

Согласно информации, регионального СУ СК, дети ушли на реку, не сказав о своих планах взрослым. Они играли в рыбалку. Один из мальчиков с палкой в руках дошел до середины русла с проталиной. Там он поскользнулся и упал в воду. Течение сразу унесло его под лед. Второй мальчик убежал домой, но побоялся рассказать о случившемся старшим.

О том, что ребенок упал в реку, стало известно только к вечеру, когда его родители спохватились, что сын не возвращается домой и начали его искать. Под утро тело мальчика нашли ниже по течению, на окраине села. Спасти его было уже нельзя.

Как отметили в республиканском главке МЧС, это первый в этом году случай гибели ребенка на воде. Спасатели предупреждают, что на местных водоемах началась активная фаза таяния льда и находиться там особенно опасно. Родителей просят внимательнее следить за детьми и не составлять их без присмотра.

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